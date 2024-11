Szpakowski ostrzega przed Portugalią. Na to powinniśmy uważać!

Dariusz Szpakowski postanowił ostrzec przed meczem Polski z reprezentacją Portugalii! Legendarny komentator sportowy, który będzie komentował starcie przeciwko mistrzom Europy z 2016 roku powiedział, że są aspekty na które drużyna Michała Probierza powinna uważać szczególnie, jeśli nie chce powtórzyć przegranej z październikowego starcia obu drużyn.

Dariusz Szpakowski szczerze o Portugalia - Polska. Na to powinniśmy uważać

Jak powiedział Szpakowski w rozmowie z TVP Sport, obrona jest szczególnie ważnym aspektem, na który uwagę powinien zwrócić Michał Probierz. Jak podkreśla komentator, w przypadku złego ustawienia tej formacji problemy drużyny narodowej na tle Portugalczyków mogą być wyjątkowo widoczne.

- Obrona to element, który z pewnością trzeba poprawić. Nie możemy iść z tym rywalem na wymianę ciosów, bo byłoby to piłkarskie samobójstwo. Jeśli zostawimy im tyle wolnej przestrzeni, co w październiku, to znów zrobią z nami, co chcą. Nie sądzę jednak, by doszło do powtórki - mówi Szpakowski w rozmowie z TVP Sport.

- Jesteśmy zbyt mało agresywni, zostawiamy za dużo miejsca i czasami zbyt wolno wracamy za rywalami. To musi się zmienić. Myślę, że Probierz spróbuje to zrobić, chociaż nie odejdzie od pomysłu z trzema obrońcami - mówi Szpakowski.

