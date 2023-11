Eliminacje Euro 2024: Z kim Polska zagra w barażach?

Po remisie 1:1 z Czechami reprezentacja Polski już na pewno nie zajmie drugiego miejsca w grupie. Pozostanie nam walka w barażach. Zagra w nich 12 zespołów na podstawie wyników w Lidze Narodów. Powstaną trzy dwuetapowe ścieżki (dla dywizji A, B i C), w każdej po cztery reprezentacje. W naszej ścieżce (dywizja A) o jedno miejsce zagrają cztery najwyżej sklasyfikowane zespoły w LN, które nie wywalczą do tej pory awansu. W przypadku, gdy w danej dywizji nie będzie odpowiedniej ilości drużyn, to w pierwszej kolejności dołącza się do niej najlepszą drużynę dywizji D, która nie uzyskała awansu. Na chwilę obecną, poza miejscami gwarantującymi bezpośredni awans znajduje się między innymi reprezentacja Chorwacji. Do dzisiaj była na nim również reprezentacja Włoch, ale ograła Macedonię i wyprzedziła Ukrainę.

Z kim Polska zagra w barażach eliminacji Euro 2024

Na podstawie wyników Ligi Narodów i aktualnej sytuacji w tabelach el. Euro 2024, najbardziej prawdopodobna ścieżka barażowa Polaków wygląda następująco: Polska – Estonia oraz Walia - Ukraina, Islandia lub Norwegia.

To wszystko jednak może się zmienić, a scenariuszy jest całkiem sporo. Włosi mogą znów spaść na 3. miejsce. Stanie się tak, jeżeli w ostatniej kolejce przegrają na wyjeździe z Ukrainą. Bezpośredni awans może też wywalczyć Chorwacja. Jeśli Ukraina pokona Włochów, wtedy to Italia znajdzie się w barażowej ścieżce A i będzie potencjalnym rywalem Polski w ewentualnym finale play-off. Wszystko rozstrzygnie się we wtorek 21 listopada, po ostatnich meczach w fazie grupowej.