Fernando Santos będzie spał na pieniądzach po awansie Polski na Euro 2024! PZPN musi zapłacić mu górę pieniędzy

Przygoda Fernando Santosa na ławce trenerskiej reprezentacji chociaż krótko, to wielu fanów biało-czerwonych chciałoby na dobre zapomnieć, o tym incydencie. Portugalski szkoleniowiec skutecznie utrudnił kadrze Polaków awans na mistrzostwa Europy 2024, który został wywalczony dopiero po rzutach karnych w finale baraży przeciwko Walii. Okazuje się jednak, że oprócz polskich kibiców i piłkarzy, a awansu szczególnie może cieszyć się właśnie Fernando Santos, który zarobi z tego tytułu ogromne pieniądze.

Kacper Sosnowski z portalu "sport.pl" przypomniał bowiem, że portugalski szkoleniowiec, który prowadzi obecnie turecki Besiktas, przy rozstaniu z Polskim Związkiem Piłki Nożnej wynegocjował, że jeśli Polska pojedzie na Euro, to otrzyma on 25% zapisanego w pierwotnym kontrakcie bonusu. W tym wypadku chodzi o kwotę ok. 775 tysięcy złotych, które powędruje na konto Portugalczyka.

Po awansie na nadchodzące mistrzostwa Europy, Polska trafia do grupy z Francją, Holandią oraz Austrią. Pierwszy mecz biało-czerwoni rozegrają 16 czerwca przeciwko Holandii. 21 czerwca zagrają z Austrią, a ostatnie spotkanie fazy grupowej 25 czerwca, z Francją.