Fernando Santos podjął decyzję! Wiadomo, kto zastąpi Jana Bednarka

Bartosz Salamon z Lecha Poznań został dodatkowo powołany do piłkarskiej reprezentacji Polski na najbliższe mecze Czechami i Albanią w eliminacjach Euro 2024 - potwierdził PZPN. To reakcja na problemy zdrowotne innych środkowych obrońców kadry, Kamila Piątkowskiego i Jana Bednarka. Informację o awaryjnym powołaniu Salamona przekazano na Twitterze PZPN "Łączy nas piłka" oraz Lecha Poznań. Wcześniej rzecznik prasowy federacji i team menedżer kadry narodowej Jakub Kwiatkowski zapowiadał już, że selekcjoner Fernando Santos chce powołać dodatkowego jednego obrońcę na rozpoczęte w poniedziałek w Warszawie zgrupowanie. To reakcja na kłopoty zdrowotne Bednarka z Southampton FC i Piątkowskiego z belgijskiego KAA Gent.

- Jeżeli chodzi o Janka Bednarka, miał podejrzenie złamania żebra. Na szczęście po badaniach okazało się, że to żebro jest całe, choć silnie stłuczone. Piłkarz miał wczoraj dodatkowe badania w Poznaniu. Dostał zastrzyk w bolące miejsce i teraz zacznie się walka z czasem. Na razie ciężko spekulować - powiedział Kwiatkowski. Dodał, że w przypadku Piątkowskiego sprawa jest poważniejsza. Piłkarz przejdzie badania w belgijskim klubie i wieczorem ma być decyzja, czy w ogóle przyleci do Polski. - To stoi pod dużym znakiem zapytania - przyznał Kwiatkowski.

Biało-czerwoni rozpoczną eliminacje do mistrzostw Europy od meczu z Czechami w Pradze 24 marca, a trzy dni później podejmą w Warszawie Albanię. Oprócz tych drużyn ich rywalami w grupie są również niżej notowane Wyspy Owcze i Mołdawia.

