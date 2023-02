Fernando Santos przywróci blask polskiej kadrze? "Szybko zjedna sobie szatnię"

Grzegorz Lato ma ważny przekaz do Fernando Santosa. Oberwało się też Bońkowi, mocne słowa

Pomocnik Jagiellonii Nene ceni trenera Fernando Santosa. - To najwybitniejszy szkoleniowiec w portugalskiej piłce na poziomie reprezentacyjnym - powiedział Nene, portugalskim pomocnik Jagiellonii w rozmowie z naszym portalem. - Z drużyną narodową wygrał mistrzostwa Europy, Ligę Narodów, a w rozgrywkach o Puchar Konfederacji zdobył trzecie miejsce. Z pewnością wniesie olbrzymie doświadczenie do polskiej drużyny narodowej. Pomoże w rozwoju młodych zawodników. Będzie ich wprowadzał oraz budował pozycję w zespole - zaznaczył.

Drużyna zawsze jest na pierwszym miejscu

Portugalczyk komplementuje rodaka. Jest przekonany, że Fernando Santos poradzi sobie za sterami polskiej kadry. - Jego największym atutem jest doświadczenie - wyznał. - Nigdy nikogo nie oszukiwał, tylko przedstawiał rzeczy takimi, jakimi są. Pokazał to chociażby podczas pierwszej konferencji w Warszawie, kiedy przyznał, że nie wie nic o lidze, ale obiecał, że będzie ją oglądał. Poza tym to on zawsze jest liderem, w szatni oraz na ławce. Rozumie ludzi, sam jest bardzo ambitny i z pewnością szybko zjedna sobie szatnię, bo w jego filozofii drużyna zawsze jest na pierwszym miejscu - stwierdził Nene na naszych łamach.

