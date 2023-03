Fernando Santos strzeże życia prywatnego. Tylko nieliczni wiedzą, co robiła jego żona w przeszłości

Fernando Santos to selekcjoner z najwyższej światowej półki. W przeszłości portugalski specjalista pracował m.in. z drużynami narodowymi Grecji i swojego własnego kraju. Kilka tygodni temu został przedstawiony jako nowy opiekun piłkarskiej reprezentacji Polski. Kibice mają ogromne nadzieje przed debiutem doświadczonego szkoleniowca, który będzie miał miejsce w piątek 24 marca. Biało-czerwoni fani liczą, że do wyników kadry dojdzie również styl i w drużynie będzie można zakochać się na nowo. Jeśli przy miłości jesteśmy, to sam Fernando Santos miał prawdziwe szczęście w życiu prywatnym. Choć nowy selekcjoner niechętnie opowiada o tej sferze, to z zagranicznych przekazów wiadomo nieco więcej na temat jego żony i rodziny. I trzeba przyznać, że wybranka serca Fernando Santosa wykonywała zawód piękny, ale i trudny.

Robert Lewandowski wkurzył się nie na żarty? To zachowanie piłkarza nie przejdzie bez echa! Dawno tak nie zrobił

Kim jest żona Fernando Santosa?

Selekcjoner reprezentacji Polski jest po ślubie już ponad 40 lat! Piękny staż i z pewnością uczucie to jest wyjątkowo silne. Żona wspierała go przez wszystkie lata i mając spokój w życiu prywatnym, mógł również wydajniej pracować z kolejnymi ekipami. Guilhermina Santos w przeszłości wykonywała zawód, bez którego trudno wyobrazić sobie funkcjonowanie społeczeństwa. Żona Fernando Santosa jest emerytowaną nauczycielką. Niewielu kibiców o tym słyszało, a takie wieści to zawsze gratka dla najwierniejszych fanów.

Ben Lederman zdradza nam prywatny sekret. Był w niego wpatrzony jak w obrazek. Wielki idol debiutanta

PKO Ekstraklasa Raport 20.03 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Fernando Santos rodzina

Fernando Santos i jego żona Guilhermina Santos doczekali się dwójki dzieci - syna i córki. Luis zajmuje się w życiu zawodowym ekonomią. Z kolei Catia zdobyła wykształcenie prawnicze i pracuje w zawodzie. Trudno znaleźć więcej informacji na temat życia prywatnego selekcjonera polskiej drużyny narodowej, ponieważ stara się strzec tej sfery przed błyskiem fleszy. Na szczęście Santos nie boi się opowiadać więcej o swojej pracy i z pewnością kibice mogą liczyć na najważniejsze szczegóły, dotyczące gry i atmosfery wśród biało-czerwonych.