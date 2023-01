Fernando Santos szczerze o Polsce. Padły wielkie słowa, można się dogłębnie wzruszyć

Fernardo Santos przywitał się dziś z mediami w nowej dla siebie roli. Utytułowany Portugalczyk został wybrany przez PZPN na rolę następcy dla Czesława Michniewicza i dnia 24 stycznia 2023 roku został zaprezentowany oficjalnie na konferencji prasowej. W trakcie przywitania, Santos użył wielkich i pięknych słów o Polsce, które z miejsca mogą mu dać wielką sympatię ze strony fanów.

Fernando Santos szczerze o Polsce. Padły wielkie słowa

Jak powiedział Santos, bardzo ceni on sobie Polskę, jej kulturę i historię. Jak sam mówi, polska kadra budzi w nim wyjątkowo pozytywne emocje. Sam już nawet uważa się za Polaka i planuje zrobić wszystko, aby kibice byli z niego zadowoleni.

- To dla nas zaszczyt, bo mówimy o wielkim kraju. Polska jest wielkim krajem o niezwykle bogatej historii i kulturze. Reprezentacja Polski ma wielką historię, doskonale pamiętam wspaniałe polskie drużyny, ale też bezpośrednie mecze z Polską, mecze trudne. Polska to reprezentacja mająca bardzo dobrych piłkarzy, należąca do światowej czołówki. (...) Od dzisiaj jestem Polakiem, jestem jednym z was. (...) Będziemy robić wszystko, aby zapewnić Polakom dużo radości. - powiedział Fernando Santos w rozmowie z dziennikarzami.