Fernando Santos wrócił do Polski i zaliczył wtopę! Dżentelmen tak nie robi, mogą posypać się gromy [ZDJĘCIA]

Mówiło się od dawna, że Fernando Santos przyleci do Polski w pierwszych dniach sierpnia i oto mamy go z powrotem w Warszawie. Portugalski selekcjoner reprezentacji wylądował o godzinie 12.35. Jego lot z Lizbony miał małe opóźnienie. Santos, tuż po postawieniu stóp na polskiej ziemi, oczywiście musiał zaspokoić istotne potrzeby. Tymczasem żona musiała za to samotnie radzić sobie z bagażami.