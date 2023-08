Była gwiazda Lecha Poznań wyląduje w Turcji. Klasa rozgrywkowa może dziwić

Wielkie zamieszanie w Legii Warszawa. Sprawa trafi do FIFA? Chodzi o transfer piłkarza

Trochę dziwne, że portugalski pomocnik może trafić na drugi poziom rozgrywkowy w kraju nad Bosforem. Jego nowym klubem ma być bowiem Kocaelispor. Amaral po znakomitym sezonie 2021/22 zakończonym zdobyciem mistrzostwa Polski przez Lecha, później wyraźnie dołował, nie znajdując uznania u trenera Johna van den Broma. Dostał jasny sygnał od trenera i władz klubu, że może szukać nowego miejsca pracy.

Kiedy wydawało się, że przygarnie go Maciej Skorża prowadzący z powodzeniem Urawa Red Dimonds, to według japońskich mediów Portugalczyk odrzucił propozycję z tego klubu. Źródła tureckie poinformowały, że zostanie piłkarzem Kocealisporu. Udało nam się potwierdzić informację u osoby blisko związanej z poznańskim klubem, że finalizacja transferu jest na ostatniej prostej. Jeśli nie wydarzy nic w ostatniej chwili, jak w przypadku klubu w Japonii, to niebawem Amaral będzie ogłoszony piłkarzem Kocealispor. W przeszłości ten klub występował w SuperLig, a dwukrotnie zdobył Puchar Turcji.

