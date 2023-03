Fernando Santos zna już skład na mecz z Czechami. Ci piłkarze mogą spać spokojnie, będzie niespodzianka?

- Kontuzje to normalna rzecz - powołujemy tylu zawodników, aby być przygotowani. Kacper Kozłowski nawet nie zdążył z nami trenować - to część piłki nożnej. Wybieramy 25 piłkarzy, aby być gotowi - powiedział Santos podczas czwartkowej konferencji. Portugalczyk ufa swoim zawodnikom i w większości zna już wyjściowy skład na piątkowy mecz z Czechami. - Dobrze byłoby mieć wszystkich zdrowych, ale poziom zawodników jest podobny i będziemy gotowi na mecz. W głowie mam już 99% składu wyjściowego - przyznał. Kogo zatem możemy spodziewać się w debiutanckiej jedenastce Santosa?

Fernando Santos zna już skład na mecz z Czechami. Siedmiu pewniaków?

Po treningach niemal pewne jest, że rewolucji nie będzie w bramce. Wojciech Szczęsny jest w pełni sił i formy i ma bronić dostępu do polskiej bramki. O to samo będzie dbać przetrzebiona linia obrony, w której jest najwięcej znaków zapytania. Właściwie jedynym pewniakiem wydaje się być na prawej stronie Matty Cash. Kontuzje mocno dotknęły stoperów, więc Santos mocno głowi się nad zestawieniem dwójki środkowych obrońców. Najprawdopodobniej jego wybór padnie na Jakuba Kiwiora i Jana Bednarka/Pawła Dawidowicza w zależności od stanu zdrowia tego pierwszego. Na lewej stronie mocno rywalizują Michał Karbownik i... Przemysław Frankowski, który w klubie gra jako ofensywny prawy obrońca, jednak pod nieobecność Bartosza Bereszyńskiego może załatać dziurę po drugiej stronie boiska.

W pomocy wszystko wskazuje na to, że portugalski trener ma już szkielet drugiej linii. Bardziej defensywne role mają pełnić Krystian Bielik i Karol Linetty. Dla tego drugiego jest to wielka szansa, by w końcu stać się kluczowym piłkarzem reprezentacji. Piłkarz Torino FC rozegrał w tym sezonie 26 na 27 meczów ligowych, a w kadrze uzbierał już 42 występy, jednak nie przekonał do siebie w pełni żadnego z poprzednich selekcjonerów. Teraz może zostać żołnierzem Santosa. Za ofensywne popisy mają odpowiadać oczywiście przede wszystkim Piotr Zieliński i Robert Lewandowski, ale wciąż ważą się losy ich kolegów na skrzydłach. Najbardziej zażartą rywalizację toczą po lewej stronie Michał Skóraś i Jakub Kamiński, a na prawym skrzydle szykowany był Sebastian Szymański. Nie wiadomo jednak, czy drobny uraz nie przeszkodził mu na ostatniej prostej. Jeśli tak, alternatywą ma być Nicola Zalewski.

🔴🎙️ #konferencjaLIVEFernando Santos: Dobrze byłoby mieć wszystkich zdrowych, ale poziom zawodników jest podobny i będziemy gotowi na mecz. W głowie mam już 99% składu wyjściowego.— Łączy nas piłka (@LaczyNasPilka) March 23, 2023

Sonda Kto wygra mecz Czechy - Polska? Czesi BIAŁO-CZERWONI