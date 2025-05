Finlandia ogłosiła kadrę na mecz z Polską. Wśród powołanych były napastnik Cracovii

To dlatego Lewandowski nie przyjedzie na kadrę? Zaskakująca teoria, chodzi o... Michała Probierza

Wśród powołanych znalazł się m.in. Benjamin Kallman, były napastnik Cracovii, który niedawno przeniósł się do Hannoveru 96. Do kadry trafił również Arttu Hoskonen, obrońca nadal występujący w barwach krakowskiego klubu.

W bramce Finowie mogą liczyć na swojego najbardziej doświadczonego zawodnika – Lukasa Hradecky’ego z Bayeru Leverkusen. Pozostałe nazwiska, choć solidne, nie budzą aż takiego respektu, zwłaszcza w porównaniu z zawodnikami reprezentacji Polski.

Obie drużyny dobrze rozpoczęły eliminacje – Polska po dwóch kolejkach ma komplet punktów i prowadzi w tabeli, natomiast Finlandia znajduje się tuż za plecami biało-czerwonych. Warto jednak zaznaczyć, że Holandia – główny faworyt grupy – nie rozegrała jeszcze żadnego spotkania, więc obecne układy sił mają nieco umowny charakter.

Czerwcowy mecz pomiędzy Polską a Finlandią zapowiada się jako jedno z ciekawszych starć tej serii gier. Co więcej, Finowie wcześniej – 7 czerwca – zmierzą się z reprezentacją Holandii, co może mieć kluczowe znaczenie dla ich układu sił i formy przed rywalizacją z zespołem Michała Probierza.

Mecz Polska–Finlandia może nie przesądzi jeszcze o awansie na mundial, ale z pewnością będzie miał duże znaczenie w kontekście dalszej rywalizacji o pierwsze miejsce w grupie.

Kadra Finlandii na mecze z Holandią i Polską:

Bramkarze: Lukas Hradecky (Bayer Leverkusen), Jesse Joronen (Venezia FC), Viljami Sinisalo (Celtic FC).

Obrońcy: Nikolai Alho (Asteras Tripolis), Arttu Hoskonen (Cracovia), Robert Ivanov (TSV Eintracht), Matti Peltola (DC United), Juhani Pikkarainen (Degerfors IF), Miro Tenho (Djurgardens IF), Ville Tikkanen (HJK), Jere Uronen (AIK Solna).

Pomocnicy: Oliver Antman (Go Ahead Eagles), Roman Eremenko (IF Gnistan), Fredrik Jensen (FC Augsburg), Tommi Jyry (Petrolul Ploiesti), Kaan Kairinen (Sparta Praga), Glen Kamara (Al-Shabab, Robin Lod (Minnesota United FC), Ilmari Niskanen (Exeter City FC), Matias Siltanen (Djurgardens IF), Anssi Suhonen (SSV Jahn Regensburg).

Napastnicy: Benjamin Kallman (Hannover 96), Joel Pohjanpalo (Palermo), Teemu Pukki (HJK), Onni Valakari (San Diego FC).