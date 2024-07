Gdy Lewandowska pokazała zdjęcie z Robertem, ruszyła lawina. Gołym okiem widać, jaka jest prawda o ich małżeństwie. Wiele mówiący obrazek

Czesław Michniewicz zaczął rzucać nazwiskami w sprawie afery premiowej! Były trener Polaków powrócił do wydarzeń z mundialu z Kataru

Robert Lewandowski przed kilkunastoma dniami zakończył kolejny sezon w swojej bogatej karierze. Co prawda nie był on tak udany, jak wiele poprzednich, ale druga jego część dawała nadzieję, że napastnik nie stracił jeszcze błysku i wciąż może seryjnie zdobywać bramki. Niestety dla polskich kibiców Lewandowski mógł wybrać się na wakacje wcześniej niż wielu jego kolegów z FC Barcelona. Wszystko to przez szybkie odpadnięcie reprezentacji Polski z Euro 2024. Biało-czerwoni udział na mistrzostwach zakończyli na fazie grupowej, zdobywając jeden punkt.

Tuż po odpadnięciu z mistrzostw Europy dużą część zawodników reprezentacji wybrała się na urlopy. Na ich profilach w mediach społecznościowych pojawia się mnóstwo zdjęć z wakacji. Podobnie jest w przypadku Lewandowskiego. Niedawno w mediach można było znaleźć informację, że kapitan reprezentacji Polski wraz z żoną postanowili udać się na Lazurowe Wybrzeże, gdzie mają wypoczywać w luksusowym hotelu.

Kolejnymi obrazkami z wypoczynku chwali się sama Anna Lewandowska. Na jej Instastories można było zobaczyć, jak radzi sobie na skuterze wodnym. Ale to inne zdjęcie urzekło fanów. Lewandowska pokazała romantyczny kadr, na którym piłkarz przytula ją i całuje w policzek. - Poranki takie jak te - dodała w opisie trenerka fitness. Fani w komentarzach nie ukrywali zachwytu, a zdjęcie potwierdza, że para nieustannie darzy się ogromnym uczuciem.