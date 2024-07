Nieziemsko drogi wypoczynek Lewandowskich. Odpoczywają w niesamowitym luksusie. Ceny to jakiś kosmos

Oto, co robi Grzegorz Krychowiak podczas Euro. Ludzie nie mogli przepuścić takiej okazji

Przygoda reprezentacji Polski na mistrzostwach Europy 2024 nie potrwała długo. Od początku zanosiło się na to, że biało-czerwoni odpadną już po fazie grupowej, bo trafili do grupy, w której nie brakowało mocnych rywali. Nie brakuje jednak głosów, że mimo szybkiego pożegnania się z Euro 2024, Polacy pokazali się z całkiem niezłej strony i jest nadzieja na przyszłość. Czy kadra pod wodzą Michała Probierza będzie robiła postępy, przekonamy się już niebawem, bo we wrześniu startuje Liga Narodów. Na razie jednak piłkarze mogli wybrać się na urlopy po trudnym sezonie.

Na profilach w mediach społecznościowych wielu reprezentantów Polski pojawiają się zdjęcia i nagrania z wakacyjnych wyjazdów. Nie inaczej jest w przypadku Roberta Lewandowskiego. Kapitan biało-czerwonej kadry wybrał się wraz z Anną Lewandowską na urlop, a jak donoszą media, małżeństwo postawiło tym razem na wakacje w Europie. Lewandowscy mają przebywać na Lazurowym Wybrzeżu, a konkretnie w Antibes.

Dziennikarze sugerują, że napastnik FC Barcelona wraz z żoną postawili na wybór luksusowego, pięciogwiazdkowego hotelu, w którym noc ma kosztować aż pięć tysięcy złotych. Na jednym ze zdjęć da się również zauważyć, że małżeństwo zdecydowało się odwiedzić Monte Carlo, które położone jest około 30 kilometrów od Antibes.