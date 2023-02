Gdzie zamieszka Fernando Santos? Selekcjoner we wtorek pojawi się w Polsce

Jerzy Dudek grzmi w sprawie Łukasza Piszczka. Storpedował pomysł pracy w reprezentacji Polski. "To kompletny bezsens"

Decyzja, że Santos ma zamieszkać w stolicy, to całkowita zmiana w porównaniu do tego, jak swoją pracę reprezentacji Polski organizował Paulo Sousa. Rodak naszego selekcjonera pojawiał się w naszym kraju z rzadka, kompletnie ignorując mecze Ekstraklasy. Santos już na powitalnej konferencji prasowej zapowiedział, że chce poznać lepiej Polaków i naszą kulturę, a do tego niezbędne jest przebywanie w Polsce.

Fernando Santos we wtorek przyleci do Warszawy

Santos na pewno będzie przebywał w Warszawie aż do marcowego zgrupowania. Przyjedzie ze swoimi asystentami i żoną, a jeszcze w tym tygodniu ma spotkać się z prezesem Cezarym Kuleszą. Eliminacje do Euro 2024 startują za półtora miesiąca. Mecz z Czechami odbędzie się 24 marca w Pradze, a trzy dni później w Polsce (lokalizacja jeszcze niepotwierdzona) z Albanią.

