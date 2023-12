Grzegorz Krychowiak już nie wytrzymał. Musiał pokazać, co wydarzyło się w Arabii Saudyjskiej

Były reprezentant brutalnie o alkoholu w PZPN. Prawda jest trudna do zniesienia

Grzegorz Krychowiak w klubie Abha jest jedną z wiodących postaci. Polak w mediach społecznościowych regularnie publikuje zdjęcia z harówki na treningach, które spotykają się z wielkim zainteresowaniem wśród arabskich fanów. Tym razem "Krycha" postanowił zaprezentować swoje zagranie z meczu. I to wcale nie byle jakie! Strzał pierwszej próby wylądował prosto w siatce rywali, zapewniając drużynie pomocnika z Polski cenny remis. Do 79. minuty rywalizacji z Al Hazem Abha przegrywała 0:1 i wtedy to Krychowiak wziął sprawy w swoje ręce. Po takim strzale nie mógł wytrzymać i pochwalił się osiągnięciem w sieci, a fani piali z zachwytu.

Wyjątkowy gol Krychowiaka

Nic dziwnego, bo taki strzał nie zdarza się często, a szczególnie pomocnikowi, którego główne zadania dotyczą defensywy. Niestety, na ten moment nawet tak piękny gol niespecjalnie poprawia sytuację Abha w tabeli najwyższej ligi Arabii Saudyjskiej. W kolejnym starciu ekipa Polaka przegrała bowiem z liderującym Al-Hilal aż 0:7. Obecnie drużyna Krychowiaka znajduje się w strefie spadkowej z 14 punktami. Do bezpiecznej pozycji traci 2 "oczka". Problem w tym, że sąsiedzi w tabeli mają jedno spotkanie na koncie mniej.

Specjalne przesłanie Krychowiaka

We wpisie, w którym Grzegorz Krychowiak pokazał tego pięknego gola, pojawiły się motywujące kolegów słowa ze strony naszego rodaka. "Z jednej strony słabo, że straciliśmy punkty, z drugiej brawo dla całej ekipy za doprowadzenie do wyrównania i walkę do końca" - napisał polski pomocnik na Instagramie.