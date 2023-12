Kamil Grabara zostawił konkurentów w tyle, kolejna nagroda dla bramkarza. Co za wyróżnienie dla polskiego kadrowicza!

Dwa mistrzostwa Danii

Kamil Grabara od 3 trzech lat występuje w Danii. Najpierw był graczem Arhus, a po sezonie trafił do FC Kopenhaga. Z najlepszym klubem w Danii sięgnął dwa razy z rzędu po tytuł oraz puchar kraju. Dwa razy z rzędu zagrał w fazie grupowej Ligi Mistrzów. Obecna edycja jest dla mistrza Danii wyjątkowa. Zespół zajął drugie miejsce w grupie i awansował do fazy pucharowej. Wyprzedził w grupie Galatasaray Stambuł i Manchester United. Duży wkład w ten sukces miał właśnie Grabara, który popisywał się skutecznymi interwencjami. W 1/8 finału jego klub zmierzy się z Manchesterem City.

Błyśnie z mistrzem Anglii?

Co ciekawe, w poprzednim sezonie mistrza Anglii stanął na drodze Kopenhagi w fazie grupowej. Polski bramkarz był chwalony za występy przeciwko gigantowi z Premier League, który ubiegły sezon zakończył jak zwycięzca Champions League. Jego przygoda ze Skandynawią powoli zmierza do końca. We wrześniu podpisał umowę z Wolfsburgiem, do którego miałby się przenieść po zakończeniu sezonu. Jednak niemiecki klub ma możliwość sprowadzenie Polaka nawet w zimowym oknie. Czy także w Bundeslidze będzie zachwycał, tak jak to robi w Danii?

Złota bramka należy do niego

Teraz Grabara dostał nagrodę "Złota bramka" przyznawaną przez magazyn "Tipsbladet" dla najlepszego bramkarza ligi duńskiej w 2023 roku. W tym plebiscycie wygrał po raz drugi z rzędu. Uzyskał 57 punktów na 59 możliwych do zdobycia. Głosowali bramkarze pierwszej i drugiej ligi. Przed laty to wyróżnienie otrzymał Arkadiusz Onyszko. Miało to miejsce w 2000 roku, gdy występował w Viborgu.

