Simeon Petrow podbije ekstraklasę? Dyrektor sportowy Śląska o transferze reprezentanta Bułgarii

Zależało im na takim obrońcy

Petrow trafił do Śląska na zasadzie wypożyczenia do końca sezonu z CSKA Sofia 1948. Wrocławski klub zagwarantował sobie możliwość pierwokupu Bułgara. - To duża radość, że do Śląska Wrocław trafia kolejny tak utalentowany zawodnik - powiedział David Balda, cytowany przez klubowe media. - Nie jest tajemnicą, że mocno obserwujemy bułgarski rynek, czego efektem już wcześniej był transfer Aleksa Petkowa do naszego klubu. Simeon Petrow to bardzo silny środkowy obrońca, z dobrym charakterem. Na takim zawodniku nam zależało. Liczymy na jego dalszy rozwój we Wrocławiu - podkreślił dyrektor sportowy lidera ekstraklasy.

Śląsk Wrocław z kolejnym transferem. Lider ekstraklasy wzmacnia kadrę, z nim sięgnie po tytuł?

Kolejne transfery w toku

David Balda zapowiedział także kolejne ruchy transferowe. Do Śląska ma dołączyć Rosen Bożinow, lewonożny środkowy obrońca reprezentacji Bułgarii do lat 19. Dopinany jest transfer Lewuisa Peny, napastnika z kadry młodzieżowej Wenezueli. To najważniejsze informacje w kontekście pierwszej drużyny.

Śląsk Wrocław bez tajemnic. Leszczu, snajper, poliglota i... kreator mody rządzą ligą

🎄 Święta zbliżają się, ale my nie zwalniamy tempa, tylko się wzmacniamy:W tym tygodniu 3 transfery:1. Simeon Petrov dołącza do nas z CSKA 1948 Sofia na półroczne wypożyczenie z opcją wykupu. Osobiście obserwowałem Simeona w Bułgarii i wierzę, że będzie takim wzmocnieniem jak…— David Balda (@directorbalda) December 21, 2023

