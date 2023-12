Śląsk Wrocław z kolejnym transferem. Lider ekstraklasy wzmacnia kadrę, z nim sięgnie po tytuł?

Chce ze Śląskiem odnosić kolejne sukcesy

Śląsk prowadzi w tabeli z przewagą trzech punktów nad Jagiellonią. Ostatnio pisaliśmy, że na badaniach medycznych w Śląsku przebywa Simeon Petrow. Informacje "Super Expressu" potwierdziły się. Klub ogłosił oficjalnie o pozyskaniu Bułgara. Został wypożyczony na pół roku z opcją pierwokupu. Reprezentant Bułgarii będzie gra z numerem 87. - Chcę się rozwijać, a wrocławski klub to obecnie czołowy zespół polskiej ligi - powiedział Simeon Petrow, cytowany przez oficjalny portal wrocławskiej drużyny. - Znam się z Aleksem Petkowem. Wiem, jak świetnie radzi sobie on i cała drużyna w tym sezonie. Liczę, że moja dobra gra sprawi, że pomogę Śląskowi odnosić kolejne sukcesy - zapowiedział.

Mocno obserwują bułgarski rynek

Dyrektor sportowy David Balda jest zadowolony z pozyskania Bułgara. - To duża radość, że do Śląska trafia kolejny tak utalentowany zawodnik - tłumaczył Czech. - Nie jest tajemnicą, że mocno obserwujemy bułgarski rynek, czego efektem już wcześniej był transfer Aleksa Petkowa do naszego klubu. Simeon Petrow to bardzo silny środkowy obrońca, z dobrym charakterem. Na takim zawodniku nam zależało. Liczymy na jego dalszy rozwój we Wrocławiu – zaznaczył przedstawiciel Śląska.

✅ OFICJALNIE: Simeon Petrov nowym piłkarzem Śląska Wrocław! 🇮🇹23-letni bułgarski obrońca trafił do Wrocławia na zasadzie wypożyczenia do końca sezonu z opcją wykupu. Trzymamy kciuki i życzymy powodzenia! #TRÓJKOLOROWI ℹ️ https://t.co/EnEy9lMXdB pic.twitter.com/zwYkFE1UXK— Śląsk Wrocław (@SlaskWroclawPl) December 21, 2023

