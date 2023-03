Grzegorz Krychowiak odpowiedział na brak powołania do reprezentacji. Piękny gol Polaka, mamy nagranie!

Grzegorz Krychowiak szczerze o braku powołania do reprezentacji Polski. Wystarczyło jedno słowo, wymowne

Zbigniew Boniek bezlitosny dla Grzegorza Krychowiaka. Tak skomentował odstawienie go od kadry, w punkt

Grzegorz Krychowiak, ku dużym zdziwieniu i zaskoczeniu fanów w Polsce, nie dostał powołania do piłkarskiej reprezentacji Polski na mecze eliminacyjne Euro 2024, co wzbudziło lawinę komentarzy. Mimo że zawodnik był dość krytykowany przez pryzmat ostatnich meczów w kadrze, to usunięcie tak doświadczonego gracza wzbudził niemałe emocje. Na odpowiedź samego Krychowiaka spowodowaną decyzją Fernando Santosa nie trzeba było długo czekać. Były gracz PSG i Sevilli zapoisał się na listę strzelców w ostatnim meczu ligi Arabii Saudyjskiej.

Grzegorz Krychowiak odpowiada na brak powołania do reprezentacji. Piękna bramka w Arabii Saudyjskiej

Mecz Al Shabab z Al-Raed nie zaczął się dobrze dla drużyny Grzegorza Krychowiaka, która do przerwy przegrywała 0:2. Polak porwał swój zespół do ataku w drugiej połowie spotkania i w 58. popisał się przepięknym trafieniem kontaktowym, zdobywając bramkę zza pola karnego. Ostatecznie Al Shabab zremisowało 2:2 dzięki bramce Boupendzy zdobytej w 75. minucie spotkania. Dla Krychowiaka bylo to trzecie trafienie w sezonie ligi saudyjskiej.