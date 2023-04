Grzegorz Krychowiak ostro haruje i zalewa go pot. Od razu widać, że się nie poddaje

Grzegorz Krychowiak z pewnością nie był zbyt zadowolony z decyzji portugalskiego selekcjonera biało-czerwonych. Choć w ostatnich miesiącach na pomocnika spadała lawina krytyki za występy w kadrze, to mistrzostwa świata w Katarze były w jego wykonaniu co najmniej poprawne. "Krycha" mógł więc liczyć, że Fernando Santos doceni jego wkład w grę drużyny narodowej przez lata i powoła go na pierwsze mecze eliminacji mistrzostw Europy. Tak się jednak nie stało. Zapewne wielu na miejscu Krychowiaka w takiej sytuacji by się poddało. Jednak on po raz kolejny pokazał, że jest prawdziwym profesjonalistą i wziął się do ostrej pracy.

Krychowiak ostro haruje. Pokazał to na Instagramie

Na Instagramie Grzegorza Krychowiaka w ostatnim czasie pojawiły się dwa zdjęcia z treningów w Arabii Saudyjskiej, gdzie gra na co dzień. Widać na nich, że nie próżnuje. Z uwagą wykonuje każde ćwiczenie, choć w karierze powtarzał je już z pewnością tysiące razy. Na jego czole można zauważyć pot, a mina świadczy o determinacji. Powrotu Krychowiaka do biało-czerwonej drużyny nie mogą doczekać się kibice. Mimo tego, że wcześniej fani nie widzieli go w kadrze.

Wielkie wsparcie dla Krychowiaka

W komentarzach pod zdjęciami widać wyraźnie, że kibice reprezentacji Polski chcą ponownej gry Krychowiaka w zespole. "Dawaj Grzesiu. Reprezentacja czeka" - czytamy w jednym z instagramowych komentarzy. "Panie Grzesiu, proszę wrócić, tęsknimy" - dodała inna fanka. "Krycha ja to wielki fan jestem i mam nadzieję na powrót do kadry" - przyznał kolejny z internautów.