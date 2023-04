Andrij Szewczenko zachwycony postawą Roberta Lewandowskiego! "Pokazał, kim jest prawdziwy Lewy"

To są te chwile, w których trudno uwierzyć własnym oczom. Młody Polak naprawdę to zrobił! Włosi w szoku i zachwycie

Szewczenko pojawił się w Warszawie przy okazji premiery filmu "Nieznany" o Robercie Lewandowskim. Pierwszy Ukrainiec, który wygrał Ligę Mistrzów nie ukrywał, że wsparcie "Lewego" dla jego ojczyzny robi na nim wrażenie. - Dlatego też tutaj jestem, bo oddzielamy od niego też tę mentalność sportowca. Jego mocny głos i to wsparcie dla Ukrainy pokazuje wszystkim, kim jest prawdziwy Robert Lewandowski. Pokazuje w ten sposób swoje wielkie serce. Robi wrażenie nie tylko jako piłkarz, ale także jako człowiek - przyznaje wprost "Szewa".

Szewczenko o Lewandowskim: To jest imponujące!

W ocenie byłego selekcjonera Ukrainy transfer Lewandowskiego do Barcelony był odważnym ruchem. Jego zdaniem Polak spełnia jednak swoje zadanie na Camp Nou. Lewandowski w tym sezonie strzelił już siedemnaście bramek i jest liderem klasyfikacji strzelców hiszpańskiej ekstraklasy.

- Oczywiście, w tym wieku to bardzo trudna decyzja. Miał za sobą świetne lata w Bayernie Monachium, ale dzisiaj udowadnia i pokazuje wszystkim, że dla niego nie istnieje niemożliwe. Jego występy są bardzo spójne. Strzela bramki, jest liderem Barcelony, która prowadzi w tabeli La Liga. To jest imponujące - mówi Szewczenko.

Były piłkarz Milanu czy Chelsea odniósł się także do kwestii możliwości dopuszczenia rosyjskich i białoruskich sportowców do kwalifikacji olimpijskich w Paryżu. - Absolutnie nie zgadzam się z tą decyzją. Nie rozumiem, dlaczego tak jest. Dosłownie cały świat jest przeciwko temu. Dla mnie to jest kompletne rozczarowanie - powiedział Szewczenko.