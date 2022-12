Grzegorz Krychowiak skompromitował się po powrocie z reprezentacji Polski. Zmarnował karnego, a jego zespół odpadł, bolesne sceny

Jan Tomaszewski wprost o sytuacji Michniewicza. To miało zadecydować o wszystkim, nie pozostawił wątpliwości

Grzegorz Krychowiak zaliczył bardzo nieudany powrót do klubu z mistrzostw świata w Katarze. Gracz kadry Polski zmarnował bardzo ważny rzut karny, który w dużej mierze przesądził o tym, że jego drużyna pożegnała się z pucharem krajowym. Nagranie reakcji Krychowiaka i jego zmarnowanego karnego obiegło cały internet. To był wyjątkowo słaby mecz w wykonaniu pomocnika.

Grzegorz Krychowiak nie wrócił do klubu w chwale. Przestrzelił bardzo ważny rzut karny

Grzegorz Krychowiak nie błysnął formą w klubie. Mimo że Polak jest jedną z największych gwiazd drużyny Al-Shabab , to w meczu Pucharu Arabii Saudyjskiej, Polak bardzo zawiódł. Według dziennikarzy sofascore był najgorszym piłkarzem na boisku - nie oddał ani jednego strzału, pięć razy faulował i wygrał zaledwie jeden pojedynek o piłkę. Jakby tego było mało, Polak poniekąd przyczynił się do odpadnięciu swojego klubu z pucharu Arabii Saudyjskiej, marnując rzut karny. Jego klubowy kolega, Ever Banega, także nie popisał się celnością i zarówno Polak, jak i Argentyńczyk nie będę wspominać tego dnia dobrze.