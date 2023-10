Grzegorz Krychowiak wróci do reprezentacji Polski?! Trwają rozmowy, sekretarz PZPN się wygadał

Grzegorz Krychowiak jeszcze we wrześniu był częścią reprezentacji Polski pod wodzą Fernando Santosa, ale po zwolnieniu Portugalczyka i zakontraktowaniu Michała Probierza podjął ostateczną decyzję. 26 września publicznie ogłosił, że kończy reprezentacyjną karierę. Wpływ miała mieć na to rozmowa telefoniczna z nowym selekcjonerem, który błyskawicznie postanowił wprowadzić do kadry nowe twarze. Wieloletni pomocnik reprezentacji pogodził się z tą wizją i nie zamierzał się buntować, po prostu zamknął piękny rozdział kariery. "Trzymam kciuki za każdy kolejny mecz i do zobaczenia na trybunach!" - napisał m.in. w pożegnaniu. Okazuje się jednak, że może dołożyć jeszcze jeden pożegnalny występ z "orzełkiem na piersi" do dotychczasowych 100!

Grzegorz Krychowiak jeszcze raz zagra w reprezentacji?! Trwają rozmowy

Tym samym Krychowiak miałby zaliczyć pożegnanie niczym czerwcowy benefis Jakuba Błaszczykowskiego w towarzyskim meczu z Niemcami. W PZPN nie ukrywają, że chcieliby zrealizować taki plan. - Rozmawialiśmy o tym, ale sprawa wciąż jest otwarta. Dużo zależy od klubowych aktywności Grzegorza, ale mogę zapewnić, że godnie go pożegnamy - zdradził w rozmowie ze Sport.pl Łukasz Wachowski, sekretarz generalny związku. Pomysł dotyczy najbliższego towarzyskiego meczu z Łotwą!

Reprezentacja Polski zagra z Łotyszami 21 listopada na PGE Narodowym. Będzie to kilka dni po ostatnim meczu eliminacji do Euro 2024 z Czechami. Spore znaczenie w podjęciu decyzji co do pożegnania Krychowiaka w tym terminie mają jego zobowiązania klubowe w saudyjskim Abha Club. Niewykluczone jednak, że już niedługo 33-latek zaliczy 101. i ostatni występ w narodowych barwach.

