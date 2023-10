Grzegorz Lato bezlitosny dla Roberta Lewandowskiego. Wzburzył się nie na żarty. Wytknął mu jedną rzecz

Tak Maciej Rybus wyszedł na trzymaniu z Rosjanami! Aż żal ściska przez to, co mu robią. Współczuć to mało

Nie pierwszy już raz Robert Lewandowski znalazł się na celowniku kibiców i ekspertów oraz byłych piłkarzy reprezentacji Polski. Choć bez wątpienia napastnik jest najwybitniejszym zawodnikiem w historii rodzimej piłki nożnej, bardzo często jest krytykowany i można odnieść wrażenie, że wiele kibiców za nim nie przepada. A takie występy jak ten z Albanią są pożywką dla krytyków Lewandowskiego.

Lato mocno o Lewandowskim. Kapitanowi się oberwało

Po ostatnim zgrupowaniu reprezentacji wrócił temat ewentualnego oddania opaski kapitańskiej przez "Lewego". Wielu fanów domagało się takiego ruchu, ale w tej materii raczej nic się nie zmieni. Do całej sytuacji i postępowania piłkarza odniósł się w rozmowie z TVP Sport Grzegorz Lato. Legendarny reprezentant Polski wspomniał o słowach Lewandowskiego, który mówił, że dziwi się, iż młodzi piłkarze z kadry nie podchodzą zapytać go o radę.

- Jako kapitan, on sam powinien porozmawiać z chłopakami. Dziwi mnie, gdy mówi, że jego drzwi są otwarte. Lewandowski jest zasłużony, ale czy któryś młody podejdzie do niego? To on powinien wyjść z inicjatywą do młodych, powiedzieć do nich na przykład: panowie, chodźmy na jedno piwko! - powiedział Lato.