Gwiazda telewizji ma radę dla Lewandowskiego! To musi zrobić Anna, żeby znowu strzelał gole, zero wątpliwości

Polska przegrała z Albanią i zrobiła to w dość słabym stylu. Po spotkaniu duża część krytyki mediów spadła na postać Roberta Lewandowskiego, który miał duży problem z ofensywną grą. Oprócz krytyki fanów i dziennikarzy, do dyskusji niespodziewanie włączyła się gwiazda reality show "Żony Warszawy", modelka Monika Goździalska, która w rozmowie z "Faktem" jasno stwierdziła, co powinna zrobić Anna Lewandowska, aby wrócić formę swojego męża.