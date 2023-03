i Autor: CyfraSport PGE Narodowy

Ruszają eliminacje Euro

Gwiazdor Albanii bez ogródek o meczu z Polską na PGE Narodowym. Mocna zapowiedź: Myślę tylko o zwycięstwie!

Wielkimi krokami zbliża się start eliminacji mistrzostw Europy 2024. Biało-czerwoni w pierwszym meczu zagrają na wyjeździe z Czechami, a następnie podejmą u siebie na PGE Narodowym w Warszawie kadrę Albanii. Gwiazda Albańczyków Sokol Cikalleshi zapowiada, że on i jego koledzy przyjeżdżają do stolicy po trzy punkty. - Nawet jadąc do Francji czy Anglii, myślimy tylko o zwycięstwie - zapowiada.