Hajto bez litości uderzył w Zielińskiego! Nie miał nawet trochę litości, bezlitosna ocena reprezentanta Polski!

Mama Roberta Lewandowskiego nie wzięła jeńców! Wbiła potężną szpilę, wszystko przez to, co zrobił jej syn!

Piotr Zieliński już latem będzie piłkarzem nowego klubu! Nie jest tajemnicą, że zawodnik Napoli zdecydował się na kontrakt z Interem Mediolan. Odejście Polaka nie spodobało się włodarzom Napoli i trenowi drużyny, którzy jednym głosem zapowiadają, że pozostały czas Polaka w Neapolu moze być przepełniony brakiem gry. Głos w sprawie zabrał Tomasz Hajto, który powiedział jasno, że jego zdaniem, to Zieliński w dużej mierze jest winny samemu sobie. Padły wyjątkowo mocne słowa!

Tomasz Hajto uderzył w Piotra Zielińskiego. Mocny komentarz

O swoich przemyśleniach względem Zielińskiego Tomasz Hajto powiedział w "Cafe Futbol", gdzie przedstawił jasno, co sądzi na temat zamieszania wokół pomocnika kadry. Zdaniem Hajty, brak gry nie oznacza złej woli samego Napoli, a problem tkwi w piłkarzu, który miewa wahania formy.

- Patrząc na liczby, to nie są takie złe. Ale jak przyglądasz się na poszczególne sezony, to u niego wahania formy są ogromne. Ja nie pamiętam jednego sezonu, żeby zagrał wszystko do A do Z w pierwszym składzie. U niego brakuje takiej stabilności w przekroju całego sezonu - mówi Hajto i przytacza tutaj przykład Roberta Lewandowskiego.

- Wszyscy wiedzieli rok wcześniej, że jest podpisany z Bayernem i że tam przechodzi. Grał do końca, bo go potrzebowali i jeszcze dostał podwyżkę. Bez niego mieliby ciężko, żal byłoby z niego zrezygnować. Widocznie Zieliński nie jest w takiej formie, żeby nie można było z niego zrezygnować - mówi były reprezentant Polski.