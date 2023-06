Jakub Kamiński po pokonaniu Niemców. "Niech to zwycięstwo zbuduje naszą drużynę"

- Jak ważny był to dla ciebie mecz z Niemcami?

Jakub Kamiński: - Jak wrócę do Wolfsburga to w szatni pokażę na tablicy wynik meczu z Niemcami. To dopiero drugie nasze zwycięstwo z nimi w historii. Takie momenty są fajne, w dodatku na pożegnanie Kuby Błaszczykowskiego. Na pewno to cieszy i niech to zwycięstwo zbuduje naszą drużynę.

- W drugiej połowie mocno zabawiłeś się z niemieckimi piłkarzami. Trudno zapomnieć o tej sytuacji.

- Fajnie to wyszło, jeszcze gdzieś „dziurka” poszła. Trzeba z takich sytuacji wychodzić, bo zdarzają się na meczu. Cieszę się, że udało mi się z niej wyjść zwycięsko.

- Jak się czułeś po pierwszym sezonie w Niemczech? Wielu piłkarzy często wraca z podkulonym ogonem. U ciebie tak nie było.

- Na całe szczęście u mnie było inaczej. Choć początek naprawdę nie był łatwy. Jednak jak patrzę na to, że na 34 kolejki zagrałem 31 meczów u trenera Nico Kovaca w pierwszym sezonie, to naprawdę jest bardzo dobrze. Liczby mogły być zdecydowanie lepsze, ale patrzę optymistycznie w przyszłość. Moim zdaniem ten drugi sezon będzie zdecydowanie lepszy. Tego od siebie oczekuję. Jak również tego, że dam jeszcze więcej reprezentacji. Niech to tak dalej się rozwija, bo idzie to w dobrym kierunku.

- Jesteś jednym z liderów Wolfsburga. Kiedy zostaniesz liderem reprezentacji Polski?

- Dopiero skończyłem 21 lat, ale sam nie ukrywam tego, że będę chciał przejmować taką rolę w kadrze. Wiadomo, że teraz dużo młodych zawodników wchodzi do reprezentacji, dużo dostaje powołania do trenera Santosa. Mam nadzieję, że tak się stanie i te oczekiwania będę spełniał również w reprezentacji. Mam nadzieję, że ten rozwój będzie progresywny, że będę szedł do przodu. Na razie dobrze to wygląda. Jestem zadowolony, gram w kadrze, to był mój dziesiąty mecz. W przyszłości będę dawał więcej kadrze jak i klubowi.

- Czy jeszcze wzorujesz się na jakimś piłkarzu, czy już tylko patrzysz na siebie?

- Raczej patrzę na siebie, chociaż takim wzorem był Kuba Błaszczykowski. Szkoda, że schodzi ze sceny. Ale jego występy oglądałem w telewizji i często się na nim wzorowałem. Mamy podobny charakter i podobną pozycję na boisku.

- Teraz mecz z Mołdawią. Nie można myśleć, że wygra się w Kiszyniowie na pół gwizdka?

- To będzie zupełnie inny mecz niż ten z Niemcami. Będziemy zdecydowanie więcej przy piłce. Będziemy utrzymywać się w ataku pozycyjnym. Dlatego ważna będzie cierpliwość. Trener Santos zwracał uwagę na to, aby na połowie przeciwnika wykreować sytuacje. Musimy stwarzać więcej sytuacji, żeby ten mecz wygrać. Mam nadzieję, że tak się stanie i dopiszemy trzy punkty.