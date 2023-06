Wojciech Szczęsny z grubej rury po meczu z Niemcami. "Nie jestem taki słaby" [WIDEO]

- Przed laty, gdy po raz pierwszy wygraliśmy z Niemcami, broniłeś jak w transie. Teraz znów pokazałeś klasę.

Wojciech Szczęsny: - Troszkę nudzi mnie to pytanie. Od 1,5 roku po każdym spotkaniu kadry zadajecie mi to samo pytanie: czy to był mój najlepszy mecz w reprezentacji? Może trzeba zacząć się przyzwyczajać do tego, że nie jestem tak słaby, jak myślicie. Rzeczywiście, wyszedł ten mecz. Było trochę do roboty. Nie uważam, żeby - może poza jedną - to byłby jakieś niesamowite ciężkie interwencje. Ale rzeczywiście było ich dużo.

- Czy to spotkanie może mieć wpływ na przebudowywanie zespołu przez trenera Fernando Santosa?

- Na pewno wynik z takim przeciwnikiem buduje wiarę w to, że to co robimy jest nienajgorsze. Przez ostatnich kilka lat od tych mocnych europejskich zespołów dostawaliśmy baty w Lidze Narodów i na turniejach. To pierwsze zwycięstwo od kilku lat z taką potęgą europejską. Na pewno daje to dużą satysfakcję.

- Z kadrą pożegnał się Jakub Błaszczykowski. Jakie masz z nim wspomnienia?

- Był to piękny i wzruszający moment ale trochę smutny i martwiący. Gdy wchodziłem do reprezentacji Kuba był młodym zawodnikiem. Teraz żegnamy go, więc ten czas naprawdę szybko mija. Człowiek zdaje sobie sprawę z tego, że jemu też dużo nie zostało. Piękny moment, Kuba na pewno zasłużył sobie na niego niesamowitą karierą reprezentacyjną. Uważam, że był przez wiele lat przykładem do naśladowania dla młodych piłkarzy. Mam nadzieję, że ci młodsi, którzy oglądali to pożegnanie Kuby z płyty boiska, zobaczą, że ciężką pracą można stać się legendą.

- Jak oceniasz ten występ Błaszczykowskiego?

- Zaskoczył mnie. Nawet na treningu wyglądał nieźle. Myślałem, że po swoich problemach zdrowotnych Kuba przyjedzie już trochę jako były piłkarz. Ale to Kuba. Ma boiskową inteligencję, świetną technikę i zagrał całkiem nieźle. Jakby to ode mnie zależało, to by zagrał do 90. minuty, jakby dał radę.

- Trener Fernando Santos zagrał trójką obrońców, gdzie liderem był Tomasz Kędziora. Zaskoczył cię te ruch?

- Uważam, że poradził sobie. Szczególnie w drugiej połowie graliśmy bardzo głęboko, ale przede wszystkim bardzo skutecznie.

- Przed wami mecz z Mołdawią. Czy jest on ważniejszy, bo o punkty czy jest ważny, bo to w końcu mecz kadry?

- Odpowiadając dyplomatycznie: ważniejszy, bo jest jeszcze przed nami. Na pewno ważniejszy. Mecze towarzyskie, szczególnie, gdy gra się w reprezentacji są bardzo ważne. Takie zwycięstwo jak z Niemcami zostają w pamięci na bardzo długo. Ale punkty to punkty. Bardzo potrzebujemy tych trzech punktów, aby być na bardzo dobrej drodze do awansu na mistrzostwa.

- Czy ciebie mecze z Niemcami tak nie nakręcają jak nas?

- Wydaje mi się, że to Niemcy uderzają mi na notę i są dla mnie bardzo łaskawi. Dwa mecze z nimi na Narodowym i dwie wygrane. Powoli jest to tradycja. wydaje się, że trzeciego meczu z Niemcami na Narodowym nie uda się zagrać. Ale to fajne uczucie i są moim takim ulubionym przeciwnikiem.

- Po meczach marcowych mogliście mieć dosyć otoczki wokół kadry. Wygrana z Niemcami to będzie mecz założycielski na trenera Santosa?

- Na pewno budujący wiarę w to, co robimy. Wątpię, żebyśmy mieli dosyć kogokolwiek po meczach marcowych, bo pierwszy był tragiczny. Kto mówił, że był tragiczny, to miał rację. Drugi był lepszy, nie świetny, ale wygrany. Ciężko mieć do kogokolwiek o krytyczne opinie, gdy sam się z nimi zgadzasz.