Pomimo 22 lat, Jakub Kiwior już zwrócił na siebie uwagę największych klubów na świecie, robiąc wrażenie nawet na Robercie Lewandowskim. To sprawiło, że w ostatnim czasie obrońca reprezentacji Polski był łączony z prawdziwymi gigantami, w tym z Barceloną. Teraz okazuje się jednak, że Jakub Kiwior może przenieść się z Włoch nie do Hiszpanii, a do Niemiec. Usługami polskiego obrońcy zainteresowany jest bowiem RB Lipsk, który niebawem będzie musiał zastąpić swoją wielką gwiazdę.

Jakub Kiwior może przeprowadzić się do Niemiec. Polski obrońca szykowany na następcę Gvardiola

Odejście Josko Gvardiola z Red Bull Areny wydaje się tylko kwestią czasu. Już przed mistrzostwami świata wiele klubów uważnie śledziło sytuację chorwackiego obrońcy, co nasiliło się po mundialu w Katarze. Wszystko wskazuje więc na to, że już zimą Gvardiol może zmienić barwy klubowe, co sprawiło, że ekipa z Bundesligi zwróciła się w kierunku Polaka.

Jakub Kiwior ma zastąpić rewelację mundialu! Niemiecki klub o krok od kupienia reprezentanta Polski

Jak podaje dziennikarz Santi Aouna, RB Lipsk jest skłonny zapłacić za Kiwiora tyle, ile oczekuje Spezia, czyli ok. 25 mln euro. Co więcej, niemiecka ekipa od razu chciałaby wypożyczyć Polaka do jego obecnego klubu do końca sezonu, dzięki czemu z pewnością złapałby on o wiele więcej minut. Obecnie Kiwior jest jednym z żelaznych zawodników. Luca Gotti wystawił go bowiem łącznie w 25. meczach w tym sezonie, co przełożyło się na prawie 2200 minut na murawie. Portal transfermarkt.de wycenia obecnie Polaka na kwotę 8 mln euro.

