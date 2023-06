Jakub Kiwior ŻONA DZIEWCZYNA Kim jest Claudia, żona Kiwiora [ZDJĘCIA]

Jakub Kiwior strzelił gola w meczu z Niemcami. Obrońca Arsenalu uderzył ładnie głową, dając prowadzenie reprezentacji Polski. Kiwiorowi powodzi się na boisku i w życiu prywatnym. Piłkarz tuż przed meczami z Niemcami i Mołdawią powiedział sakramentalne "tak" swojej pięknej ukochanej, Claudii Kowalczyk. Ich ślub odbył się w samo południe w kościele Marii Magdaleny w Tychach.

Jakub Kiwior ma za sobą szalony okres. W czerwcu zeszłego roku zadebiutował w seniorskiej reprezentacji Polski, z którą pojechał na mistrzostwa świata i był podstawowym zawodnikiem. Dobre występy w kadrze i klubie sprawiły, że zimą przeniósł się z włoskiej Spezii do Arsenalu. W Premier League walczył o mistrzostwo Anglii, ale ostatecznie musiał zadowolić się wicemistrzostwem.

Jakub Kiwior spotykał się z piękną blondynką od kilku lat, a 10 czerwca związał się z nią na całe życie. Ich ślub odbył się niemal równo rok po debiucie piłkarza w kadrze i z pewnością będzie długo wspominany. Nabożeństwo rozpoczęło się w samo południe w kościele Marii Magdaleny w Tychach. To tam przed ołtarzem zakochani powiedzieli sobie sakramentalne "tak" i oficjalnie stali się małżeństwem. Czasu na świętowanie nie było jednak dużo.

Seksowna Claudia swoimi tanecznymi popisami chwali się na Instagramie, gdzie jej profil pod pseudonimem "Claudia Redheaded" śledziło mnóstwo Największe sukcesy ukochanej Kiwiora to zwycięstwo w turnieju Germany Twerk Competition 2017 oraz półfinał mistrzostw Europy w twerku w 2018 r. Jest też instruktorką tańca. "Lubię różnorodność, uczono mnie zawsze, ze tancerz ma być wszechstronny" - mówi o sobie i apeluje do śledzących jej konto fanów: "Próbuj nowego, nie zamykaj się na schematy, nie bój się błądzić i odnajdywać! Bądź kreatywny!". W galerii poniżej zobaczycie gorące zdjęcia i nagrania tancerki:

Partnerka polskiego piłkarza jest absolwentką Śląskiej Wyższej Szkoły Medycznej w Katowicach na kierunku dietetyka ze specjalizacją dietetyk sportowy. Jej największą życiową pasją jest taniec, więc dzieli z Kiwiorem zamiłowanie do sportu. Jest promotorką i instruktorką twerku, a w tym rodzaju tańca odnosiła też sukcesy w prestiżowych zawodach. Wspólna sportowa pasja zdecydowanie wpływa korzystnie na związek Kowalczyk i Kiwiora, co było widać tuż po czerwcowym zgrupowaniu reprezentacji. Obrońca przyjechał wówczas do przebywającej w Katowicach ukochanej i razem z nią poszedł na "randkę"... na siłownię.