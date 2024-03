i Autor: Match Telegraph/Bułgaria Jakub Piotrowski, Ludogorec Razgrad

Co za wyróżnienie dla Polaka!

Jakub Piotrowski idzie jak burza. W Bułgarii nie mają wątpliwości, co do klasy kadrowicza, teraz to potwierdzili!

Ostatnie miesiące są bardzo udane w karierze reprezentanta Polski. Jakub Piotrowski zadebiutował w kadrze. Wyrósł na lidera Ludogorca Razgrad, z którym błyszczał nie tylko w lidze bułgarskiej, ale także w europejskich pucharach. Kadrowicz idzie jak burza, warto było tak się starać. W Bułgarii nie mają wątpliwości, co do klasy polskiego pomocnika. Teraz oficjalnie to potwierdzili!