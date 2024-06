i Autor: cyfrasport Jan Bednarek

Kierunek - finały EURO

Jan Bednarek tych uczuć nie zamierzał dłużej kryć: „Bolało”. Rzucił kilka ważnych słów w kierunku Michała Probierza

Milowymi krokami zbliżają się finały EURO. Przed meczami na niemieckich boiskach, Polacy rozegrają jeszcze dwa mecze kontrolne: z Ukrainą (7.06.) i Turcją (10.06). To będą istotne sprawdziany dla całej drużyny, ale i dla poszczególnych jej formacji. W fazie grupowej eliminacji do ME wiele krytyki spadało na defensywę Biało-Czerwonych. W barażowym starciu w Cardiff nasi zachowali czyste konto, ale i tak pod ostrzałem znalazł się stoper Jan Bednarek. Teraz opowiedział o swych emocjach związanych z tamtymi momentami.