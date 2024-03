Jan Tomaszewski na żywo po meczu Walia - Polska! Zapraszamy na specjalne łączenie LIVE po finale baraży EURO!

To już koniec Roberta Lewandowskiego w reprezentacji? Co za słowa Bońka, od tego może wszystko zależeć

Przed nami noc wielkich, piłkarskich emocji! W meczu eliminacji mistrzostw Europy dojdzie do starcia między Walią a Polską w Cardiff! Stawka jest ogromna - mówimy bowiem o finale baraży, którego zwycięzca zapewni sobie miejsce w finałach w Niemczech. Czy Polakom się uda? To pytanie nurtuje głowę niejednego polskiego kibica. My za to, zapraszamy serdecznie na specjalne łącznie live z legendą polskiej piłki - Janem Tomaszewskim, który tuż po spotkaniu przeanalizuje spotkanie!

Jan Tomaszewski na żywo! Specjalne łączenie po Walia - Polska

Nie da się ukryć, że Walijczycy wymieniani są jako drużyna, która może spłatać figla reprezentacji Polski. W drużynie z Wysp Brytyjskich nie brakuje znanych nazwisk, a są to między innymi, Brennan Johnson z Tottenhamu i Harry Wilson z Fulham. Czy Polacy dadzą radę, a Robert Lewandowski i koledzy pokonają groźnego przeciwnika? O tym zadecyduje już przebieg spotkania! Tuż po meczu zapraszamy serdecznie na łączenie z Janem Tomaszewskim, który podsumuje mecz. Początek live'a z byłym bramkarzem kadry już około 22:40, no chyba, że dojdzie do dogrywki, wtedy usłyszymy się później!