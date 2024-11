Jan Tomaszewski ocenia powołania. Kto zasłużył, a kto nie? Transmisja na żywo przed meczami Ligi Narodów [NA ŻYWO]

Niewiarygodna interwencja reprezentanta Polski. Co on zrobił? Rywale łapali się za głowy [WIDEO]

Jan Tomaszewski ocenia powołania. Transmisja na żywo

Już dziś mamy poznać powołania do piłkarskiej reprezentacji Polski na kolejne mecze Ligi Narodów. Przed nami dwa spotkania – wyjazd do Portugalii i spotkanie z kadrą Szkocji. Ostatnia rywalizacja z Chorwacją wlała nadzieję w serca kibiców na potencjalny sukces w kolejnych spotkaniach. We wtorkowe popołudnie w sieci ogłoszona ma być kadra na listopadowe mecze. Podczas specjalnego wydania Futbologii dziennikarz „Super Expressu” Przemek Ofiara porozmawia z Janem Tomaszewskim o nadchodzących meczach i liście powołanych.

Kto zasłużył na miejsce w kadrze? Kto w niej nie powinien się znaleźć? Specjalna transmisja na żywo z udziałem eksperta „Super Expressu” i byłego reprezentanta Polski rozpocznie się we wtorek, 5 listopada o 16:30.

Kiedy mecze Polski w Lidze Narodów?

Reprezentacja Polski rozegra w listopadzie dwa spotkania w ramach Ligi Narodów. Już 15 listopada w Porto Biało-czerwoni zmierzą się z Portugalią. Trzy dni później podopieczni zagrają ze Szkocją na PGE Narodowym w Warszawie.

