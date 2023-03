Jan Tomaszewski skomentował powołania Santosa! Szczerze o braku Krychowiaka, padły mocne słowa

Kim jest Ben Lederman, debiutant powołany do reprezentacji Polski przez Fernando Santosa?

Powstała wielka statua Roberta Lewandowskiego i... Ojeju! Co oni mu zrobili z twarzą?

Jan Tomaszewski postanowił odnieść się do powołań Fernando Santosa do reprezentacji Polski. Legendarny bramkarz reprezentacji Polski w trakcie rozmowy z "Super Expressem" powiedział jasno, co sądzi o decyzjach Portugalczyka i w mocnych słowach skomentował brak Krychowiaka w kadrze

Jan Tomaszewski szczerze o decyzjach Santosa. Zabrał stanowczy głos w sprawie powołań

Jan Tomaszewski w rozmowie z "Super Expressem" stwierdził, że brak powołania dla Grzegorza Krychowiaka jest dość dobrą decyzją Santosa. Jak stwierdził legendarny bramkarz kadry, postawienie na młodzieżowych graczy jest rzeczą, którą należy chwalić, a tacy piłkarze jak Krychowiak i Grosicki mogliby przydać się wyłącznie na końcówki spotkań.

- Jestem zbudowany postawą Santosa. (...) Krychowiak, Grosicki też nie jest powołany. To są zawodnicy, którzy mogliby grać w końcówka. Zamiast Krychowiaka będzie Linetty. Odkurzył Kozłowskiego, odkurzył Szymańskiego. - stwierdził Jan Tomaszewski.

Jedynym zastrzeżeniem, jaką do powołań Santosa ma Tomaszewski jest decyzja o wzięciu do kadry Krzysztofa Piątka, który ma bardzo słaby okres w Salernitanie.

- Nie rozumiem, czemu jest powołany. Gra beznadziejnie w swoim klubie - podsumował Piątka Tomaszewski.