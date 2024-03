Jan Tomaszewski szczerze po meczu Polska - Estonia! Jasna opinia o wyniku, nie może im tego wybaczyć!

Kuba Piotrowski komentuje rozgromienie Estonii: Trener kazał strzelać z daleka, to strzeliłem

Jan Tomaszewski postanowił zabrać głos po meczu Polaków z Estonią! Były bramkarz reprezentacji Polski powiedział, co sądzi o występie "Biało-Czerwonych". Jego słowa nie pozostawiają cienia wątpliwości! Padła jasna ocena, jednej rzeczy wybaczyć Polakom nie może!

Jan Tomaszewski w rozmowie z "Super Expressem" nie ukrywał zadowolenia względem zwycięstwa Polaków z Estonią i wierzy w to, że nasi reprezentanci dadzą sobie radę w meczu z Walią w Cardiff. Jak sam jednak podkreśla, nie jest w stanie wybaczyć, że Polacy stracili bramkę z tak słabo dysponowanym rywalem.

- Przewidzieliśmy wszystko, co będzie. Przyjechała drużyna juniorów w porównaniu z naszą drużyną narodową. Wreszcie zagrali jak pierwszą połowę meczu z Mołdawią, oprócz tej jednej bramki, której nie mogę im darować, bo nie można czegoś takiego zrobić. Ale dominowali przez 90 minut na boisku (...) Tu nie chodzi o wygranie 10:0. To jest takie przejście psychologiczne. Mamy przewagę, bo jesteśmy lepsi, teraz trzeba to udowodnić w Cardiff. - powiedział Jan Tomaszewski.