Jan Tomaszewski usłyszał nazwisko Lewandowskiego i wypalił! Tak nazwał "Lewego" na wizji, nie mógł inaczej

Przez kolejnymi meczami reprezentacji Polski oraz pierwszymi powołaniami selekcjonera Michała Probierza wielu fanów zastanawia się, jak będzie wyglądać kadra następcy Fernando Santosa oraz, a to najważniejsze, czy wyniki w nadchodzących spotkaniach będą lepsze od ostatnich. Po kompromitujących spotkaniach dużo mówiło się również o Robercie Lewandowskim i jego roli w drużynie, a fani, eksperci piłkarscy oraz dziennikarze nie szczędzili kapitanowi biało-czerwonych ostrych słów. Jan Tomaszewski uważa jednak, że napastnik Barcelony nie ma powodów, aby odchodzić z reprezentacji i wciąż jest wzmocnieniem biało-czerwonych, nazywając Lewandowskiego "skubańcem".

Tak Jan Tomaszewski nazwał Roberta Lewandowskiego! To słowo przykuwa szczególną uwagę

- Robert Lewandowski jest w dalszym ciągu jednym z najlepszych piłkarzy świata. Proszę zobaczyć, jak gra w Barcelonie. Nie idzie, nie idzie, ale on ma nieprawdopodobny instynkt. On się potrafi tak ustawić skubaniec, tak wykorzystać sytuacje, że ręce same składają się do oklasków - stwierdził podczas łączenia z "Super Expressem" Jan Tomaszewski, dobitnie pokazując, jak ocenia kapitana reprezentacji Polski. Zobaczcie całą rozmowę z legendarnym bramkarzem reprezentacji Polski zaglądając do materiału wideo poniżej!