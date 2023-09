i Autor: Tomasz Radzik/Super Express Jan Tomaszewski

tomaszewski komentuje

Jan Tomaszewski prosto od serca do Probierza! Lewandowski, Krychowiak, reprezentacja i Legia Warszawa. Specjalne łącznie TYLKO U NAS

Waldemar Kowalski 11:31 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

W świecie polskiej piłki zarówno klubowej, jak i reprezentacyjnej dzieje się bardzo wiele. Zmiana na stanowisku selekcjonera reprezentacji Polski, sytuacje kolejnych kadrowiczów oraz to, co dzieje się w klubowym futbolu - to wszystko będzie tematem kolejnej rozmowy Przemysława Ofiary z Janem Tomaszewskim. Legendarny bramkarz reprezentacji Polski z pewnością poruszy temat chociażby Grzegorza Krychowiaka, czy Michała Probierza. Zapraszamy na specjalne łączenie!