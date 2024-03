Jasnowidz Jackowski mocno przed Walia - Polska. Powiedział o łzach polskich kibiców [TYLKO U NAS]

To już koniec Roberta Lewandowskiego w reprezentacji? Co za słowa Bońka, od tego może wszystko zależeć

Krzysztof Jackowski postanowił skomentować się z redakcją "Super Expressu" w sprawie meczu Walia - Polska! Słynny jasnowidz, którego przepowiednie często się sprawdzały, postanowił podzielić się wizją na temat meczu Walia - Polska. Medium nie ma wątpliwości, powiedział o łzach, które będą wylane przez fanów!

Krzysztof Jackowski szczerze o meczu Walia - Polska. Wytypował zwycięzce finału baraży

Mecz Walijczyków z Polakami zapowiada się na naprawdę wyrównane starcie, którego stawka jest bardzo wysoka. Jak sprawę widzi sam Jackowski? Zdaniem wizjonera, będziemy świadkami dobrej gry Polaków, szczególnie na samym początku spotkania. Niestety jednak, to Walijczycy odniosą zwycięstwo.

-Najsłynniejszy polski jasnowidz sam skontaktował się z naszym dziennikarzem. - Czułem, że muszę się z panem tym podzielić. Wiedziałem, że pan chce mnie o to dziś zapytać - powiedział na początku rozmowy. Jak wyjaśnił wynik, jaki zobaczył strasznie go zasmucił. - Mecz z Walią zaczniemy świetnie. Powiedziałbym nawet, że doskonale. Niestety potem zaczną się kłopoty. Wszystko się posypie, a sam wynik, to będzie katastrofa. Proszę mi wierzyć, że kibice będą załamani. Nie chcę ujawniać, jaki dokładnie będzie to wynik, ponieważ boję się reakcji kibiców. Powiem tylko tak: Polacy dziś zamiast świętować awans będą płakać - mówi dziennikarzowi "Super Expressu" jasnowidz z Człuchowa.