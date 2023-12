i Autor: Łukasz Sobala/materiały promocyjne Radosław Gilewicz, Szymon Ratajczak

Seans dla kibica

Jeden film, jeden reprezentant, czterech selekcjonerów. Wersja reżyserska ścięta bezlitośnie

Ćwierć wieku temu, będąc kibicem piłkarskim, nie można było nie znać Radosława Gilewicza. Co prawda w rodzimej ekstraklasie zagrał tylko jeden sezon, ale – jako debiutant – zdobył w niej 15 goli w 30 meczach chorzowskiego Ruchu. To była świetna przepustka do lig zagranicznych: po opadnięciu żelaznej kurtyny drzwi na Zachód otwarły się szeroko dla polskich piłkarzy.