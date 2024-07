Jeden z ulubieńców Michała Probierza zmienił klub. Czy to pomoże mu w powrocie do kadry?

Łzy lecą po poliku po słowach reprezentanta Polski. To już koniec, zwrócił się do fanów z poruszającymi słowami

W sierpniu 2023 roku Palermo odkupiło Patryka Pedą ze SPAL za 600 tys. euro, ale wypożyczyło do byłego klubu, żeby w nim się ogrywał. O środkowym obrońcy w Polsce zrobiło się głośno jesienią ubiegłego roku, gdy Michał Probierz powołał piłkarza trzecioligowego SPAL do reprezentacji. Zawodnik zaliczył debiut w kadrze przeciwko Wyspom Owczym, a później jeszcze dwukrotnie nakładał reprezentacyjną koszulkę. Probierz znał go wcześniej z prowadzonej przez siebie reprezentacji U-21.

O, Holender, w reprezentacji tego kraju gorąco! Dla trenera Ronalda Koemana mecz z Rumunią ma ogromne znaczenie

Peda dokończył sezon w Serie C, ale zniknął z radarów kadry, bo selekcjoner nie powołał go na finały EURO w Niemczech. Dzisiaj Palermo poinformowało, że środkowy obrońca powraca do klubu z Sycylii i będzie przygotowywał się do rozgrywek Serie B. Gra na wyższym poziomie rozgrywkowym powinna mu pomóc w ewentualnym powrocie do reprezentacji. Palermo w ubiegłym sezonie zajęło szóste miejsce w II lidze włoskiej, a szkoleniowcem zespołu od tego sezonu jest Alessio Dionisi.

Niemcy ujawnili zarobki Szymona Marciniaka. Tysiące złotych za dwa mecze. Podano konkretną sumę