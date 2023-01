Jerzy Dudek o kandydacie na selekcjonera kadry. "Musi być sprawdzony pod każdym kątem"

Selekcjoner musi być kompletny

Legendarny bramkarz tak widzi wybory nowego selekcjonera reprezentacji Polski. - Wydaje mi się, że kandydatura danego trenera musi być sprawdzona z każdej strony - powiedział Jerzy Dudek w rozmowie z "Super Expressem". - Działamy bardzo emocjonalnie. Nie chciałbym, abyśmy „spalili” karierę kolejnego szkoleniowca. Selekcjoner pod każdym względem musi być kompletny, żeby przy słabych występach kadry nie można było mu wyciągać argumentów w postaci braku doświadczenia czy kompetencji - ocenił.

Potrzebne są zdecydowane decyzje

Jakie warunki powinien spełnić nowy trener drużyny narodowej? - Reprezentacje prowadzone są przez doświadczonych trenerów o ugruntowanej pozycji, o dużym autorytecie - stwierdził były bramkarz. - Musimy mieć selekcjonera-wizjonera. Osobę, która charyzmą, charakterem już wszystkich przekona do siebie. (...) Jeśli mamy myśleć o zagranicznym trenerze to musi być to konkretne nazwisko. Roberto Martinez? Już odpadł, zdecydował się na Portugalię. Herve Renard? Pewnie tak, choć występ na mundialu z Arabią Saudyjską może dał mu nawet przepustkę do lepszych ofert, także klubowych. To muszą być zdecydowane decyzje, a nie dywagacje jak teraz. Nie pomaga to prezesowi Kuleszy i kandydatom. A lista wolnych trenerów się kończy - zaznaczył Dudek w niedawnej rozmowie z naszym portalem.