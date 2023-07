Już niebawem wyjawią prawdę na temat Lewandowskiej. Wszyscy poznają jej sekrety, będzie się działo

Już niebawem powinniśmy dowiedzieć się wielu ciekawych i nieznanych do tej pory szczegółów na temat Anny Lewandowskiej. Jak się okazuje, już za kilku dni na rynku wydawniczym premierę będzie miała książka poświęcona postaci żony kapitana reprezentacji Polski pod tytułem "Imperium Lewandowska". Ta pozycja może przyciągnąć wielu fanów.

Już niebawem zdradzą sekrety Lewandowskiej. Dowiemy się wielu nieznanych faktów

Za autorstwo nieautoryzowanej książki na temat Lewandowskiej wzięła się Monika Sobień-Górska, która przyznała, że dotarła do wielu ciekawych faktów na temat życia Lewandowskiej poczynając od dzieciństwa, karierę sportową, a kończąc na jej rozległej działalności biznesowej. Powinniśmy poznać więc wiele sekretów trenerki, do których do tej pory nie mieliśmy dostępu. Co ciekawe, w pozycji znajdziemy wyłącznie jeden autoryzowany fragment, jakim jest wywiad-rzeka z samą bohaterką książki, w którym Lewandowska powiedziała o swoim małżeństwie, życiu w Barcelonie, żonach najlepszych piłkarzy świata. Premiera pozycji ma mieć miejsce już 26 lipca, także zapowiada się niezwykle ciekawa lektura.