i Autor: Cyfrasport Kamil Glik, Jakub Błaszczykowski

Szczere słowa

Kamil Glik bez ogródek wypowiedział się o Kubie Błaszczykowskim. Nie krył tego dłużej po zakończeniu przez niego kariery

Grzegorz Kuś 9:49 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Kamil Glik przez lata grał u boku Kuby Błaszczykowskiego w reprezentacji Polski. Także w czasach, gdy to skrzydłowy był jej kapitanem i liderem, a obrońca dopiero wchodził do drużyny. Kilka dni temu Błaszczykowski oficjalnie zakończył piłkarską karierę, zamykając pewien etap w polskiej piłce. Nie trzeba było długo czekać, by pojawiły się szczere komentarze. Między innymi sam Glik bez ogródek wypowiedział się o 37-latku.