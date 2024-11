Glik odwiedził kolegów z reprezentacji. Wszystko po porażce ze Szkocją (GALERIA ZDJĘĆ)

Reprezentacja Polski ma za sobą wyjątkowo bolesną noc. Kadra prowadzona przez Michała Probierza przegrała 1:2 ze Szkocją w rozgrywkach Ligi Narodów UEFA i przypieczętowała spadek do dywizji B ligi Narodów. Okazało się, że po meczu piłkarze mogli usłyszeć kilka słów otuchy ze stron Kamila Glika. Doświadczony piłkarz, który występował przez lata w kadrze narodowej, odwiedził zawodników. Mamy zdjęcia!

Kamil Glik odwiedził kolegów z reprezentacji. Mamy zdjęcia!

Nie da się ukryć, że Kamil Glik był przez całe lata filarem obrony reprezentacji Polski. W czasie gdy piłkarz występował w Torino i w Monaco wnosił do obrony wielką jakość i można pokusić się o tezę, że był jednym z najlepszych defensorów w Europie. Niestety, kiedy piłkarz przestał występować w kadrze jego brak jest bardzo zauważalny do dziś, tak samo jak w meczu ze Szkocją, gdzie błędy obrony doprowadziły do spadku z dywizji A Ligi Narodów. Mimo tak zawstydzającego wyniku, obecny gracz Cracovii, który leczy bardzo ciężką kontuzję, zjawił się, aby pocieszyć swoich kolegów. ABY ZOBACZYĆ ZDJĘCIA PRZEJDŹ DO GALERII ZAMIESZCZONEJ U GÓRY TEKSTU

