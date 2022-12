Kamil Grabara zabrał swoją drugą połówkę na rajskie wakacje. Przepiękne widoki, ten wyjazd musiał kosztować fortunę

Legenda światowego futbolu zgłosiła się do PZPN. Chce zastąpić Michniewicza

Legendarny reprezentant ma swego faworyta do roli selekcjonera Biało-Czerwonych, Czesława Michniewicza już w niej nie widzi. Wskazuje konkretny powód

Awaryjne powołanie

Choć Kamil Grabara w ostatnich miesiącach prezentuje naprawdę wysoką formę, pierwotnie nie znalazł uznania w oczach selekcjonera Czesława Michniewicza, który nie zdecydował się zabrać go na mundial. Sam zawodnik nie krył rozczarowania takim obrotem spraw. - Jestem Polakiem i zawsze będę za naszą drużyną, ale jest jeszcze inna, która gra w podobnych barwach. Jedna z nich ma nieco większe szanse na Puchar Świata niż druga, więc zastanawiam się, czy nie zmienię koszulki i nauczę się nowego hymnu narodowego – mówił wówczas rozgoryczony. Kilka dni później poważnego urazu doznał jednak Bartłomiej Drągowski, zwalniając tym samym 23-latkowi miejsce w kadrze na mistrzostwa świata. Ostatecznie zatem Grabara do Kataru poleciał i choć na mundialu nie powąchał murawy, sam wyjazd z pewnością stanowił dla niego motywację do jeszcze cięższych treningów.

Dominika Robak – druga połówka bramkarza

O pozytywną motywację Grabarze najprawdopodobniej nie jest jednak zbyt trudno. Wszystko dzięki partnerce piłkarza, pięknej Dominice Robak, która na każdym kroku wspiera golkipera reprezentacji Polski. Para od pewnego czasu jest już zaręczona, ale jak na razie nie wiadomo, kiedy przyjdzie im stanąć na ślubnym kobiercu. Druga połówka Grabary na co dzień zajmuje się modelingiem, nic zatem dziwnego, że może pochwalić się bajeczną figurą. Dominika jest przy tym wielką fanką futbolu, a w szczególności… Kamila Grabary. Poniżej znajdziecie galerię Dominiki Robak – partnerki bramkarza reprezentacji Polski Kamila Grabary.

Rajskie wakacje

Skoro reprezentacja Polski odpadła z MŚ w 1/8 finału, a do powrotu rozgrywek ligowych zostało jeszcze nieco czasu, Kamil Grabara zdecydował się na krótki odpoczynek i zabrał swoją piękną partnerkę na rajskie wakacje. Para zdecydowała się polecieć na Malediwy. Jak wynika z relacji polskiego bramkarza, wraz z Dominiką zdecydowali się oni na luksusowy kurort położony na Południowym Atolu Male. Na jego terenie znajduje się szereg atrakcji, do których zaliczyć trzeba m.in. rozciągającą się na 3,5 km plażę. Nic dziwnego, że wakacje w tym miejscu kosztują prawdziwą fortunę. Cena za noc kształtuje się w okolicach 14 tysięcy złotych!