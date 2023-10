Karol Świderski i spółka nie dali rady. Wielkie rozczarowanie, nie tak to miało wyglądać

Reprezentant Polski przejdzie do giganta światowej piłki? Co za doniesienia! Piłkarz komentuje plotki!

Red Bull za silny

Ekipa Charlotte ostatnio mogła pochwalić się serią czterech meczów bez porażki, w tym pokonała Inter Miami w składzie, którego zagrał Leo Messi. Karol Świderski miał nadzieję, że jego zespół wywalczy przepustkę do kolejnego etapu. Jednak RB Nowy Jork okazał się za silny, bo rozbił klub Polaków 5:2. Już do przerwy gospodarze strzelili trzy gole. W ich składzie wystąpił Luquinhas, były pomocnik Legii. Brazylijczyk zaliczył asystę przy ostatnim trafieniu swojego zespołu. Charlotte dwie bramki zdobyło po przerwie. Już na początku drugiej połowy Kevin Vargas zaskoczył bramkarza strzałem z przewrotki. Asystę w tej sytuacji zapisał Karol Świderski, który w końcówce został zmieniony. Drugi z naszych rodaków Kamil Jóźwiak grał przez godzinę, a Jan Sobociński całe zawody spędził na ławce rezerwowej.

Paweł Wszołek o wyzwaniach Legii. To będzie kluczem do sukcesu w meczu z mistrzem Bośni

Dwanaście goli kadrowicza w MLS

Do I rundy play off awansował RB Nowy Jork. Piłkarze tego zespołu zrobili to już po czternasty w historii. Sezon dla Polaków z Charlotte się kończy. Świderski może być zadowolony, bo poprawił bilans z poprzednich rozgrywek. Przed rokiem strzelił 10 goli, a teraz miał o dwa trafienia więcej. Do tego dorzucił jeszcze trzy bramki w pucharach. To najlepszy wynik w drużynie. Kamil Jóźwiak zdobył cztery bramki: dwa w lidze, dwa w pucharach.

Zrinjski Mostar w pigułce. Wszystko, co powinniście wiedzieć o rywalu Legii

Karol Świderski po meczu z Mołdawią Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Sonda Czy Michał Probierz przy braku awansu na Euro 2024 powinien zostać zwolniony? Tak Nie

QUIZ. Ile wiesz o nowym selekcjonerze reprezentacji Polski Michale Probierzu? Pytanie 1 z 10 Zacznijmy od czegoś prostego. Michał Probierz na stanowisku trenera kadry narodowej zastąpił... Fernando Santosa Jerzego Brzęczka Czesława Michniewicza Paulo Sousę Dalej