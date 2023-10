Paweł Wszołek o wyzwaniach Legii. To będzie kluczem do sukcesu w meczu z mistrzem Bośni

To z tym Kosta Runjaić ma największy problem. Trener Legii wszystko ujawnił, zero tajemnic

Będą walczyć o każdy centymetr boiska

Legia przegrała ostatnio trzy mecze w ekstraklasie plus z Alkmaar w Lidze Konferencji. W stołecznym klubie liczą na to, że zła seria w końcu się skończy, że zespół w spotkaniu ze Zrinjskim Mostar zagra z takim zębem jak z Aston Villą w pierwszej kolejce. - Mamy jakość, wygrywaliśmy już z mocnymi drużynami - powiedział Paweł Wszołek podczas konferencji prasowej, cytowany przez klubowe media. - Wierzę w to, że wyjdziemy na mecz skoncentrowani i tak jak z Aston Villą zachowamy tę koncentrację przez 90 minut. Przyjechaliśmy do Bośni, aby wygrać. Nie jesteśmy tu na wycieczkę. Przed nami trudny mecz, ale w naszych głowach jest chęć powrotu na zwycięską ścieżkę. Będzie się liczył nasz charakter, zaangażowanie i walka o każdy centymetr boiska - zapowiedział.

Na Bałkanach gra się trudno

Przypomniał, że przed laty rywalizował z drużyną z Bałkanów. - Gdy grałem we Włoszech, to brałem udział w spotkaniu przeciwko Vojvodinie Nowy Sad - zdradził Wszołek. - Pamiętam, że było to trudne wyzwanie. Wierzę w naszą drużynę. Pokazaliśmy nasz potencjał. Wierzę w to, że po meczu ze Zrinjskim, będziemy w dobrych humorach - podkreślił pomocnik warszawskiego klubu.

Zrinjski Mostar ograł Holendrów, postraszył Anglików. Tego musi się wystrzegać Legia w Bośni

