Zrinjski Mostar ograł Holendrów, postraszył Anglików. Tego musi się wystrzegać Legia w Bośni

Zrinjski Mostar rozpoczął zmagania od niesamowitego meczu z Alkmaar u siebie. Po pierwszej połowie przegrywał już 0:3, ale po przerwie stał się cud. Gospodarze strzelili cztery gole i wygrali 4:3! W drugiej kolejce Zrinjski stawił czoło Aston Villi. Przedstawiciel Premier League zwycięską bramkę zdobył w doliczonym czasie gry. Jak zaprezentuje się mistrz Bośni w starciu z Legią?

- To najmocniejsza drużyna w lidze - powiedział trene Kosta Runjaić podczas konferencji prasowej, cytowany przez klubowe media. - Jest faworytem do wygrania ligi w tym sezonie. Zrinjski dobrze zaprezentował się w ostatnich meczach. Wygrał z Alkmaar, kiedy to odrobił straty. Z Aston Villą stracili gola w doliczonym czasie gry. To pokazuje, że jest to mocna drużyna, która gra z charakterem. Potrafi bronić i strzelać gole. Jest to drużyna bardzo niebezpieczna przy stałych fragmentach gry. Może cię ukarać, jeśli przystąpi się do meczu bez odpowiedniej koncentracji. Gra w Lidze Konferencji Europy to dla nich okazja, aby się wzbogacić, co jest niezwykle ważne dla budżetu. Ale także mogą pokazać się na europejskiej scenie, co może w przyszłości zaowocować transferami zawodników do mocniejszych lig - stwierdził szkoleniowiec Legii.

